Concert THE HITS + Wøod Saint-Pierre-Église, vendredi 29 mars 2024.

Concert THE HITS + Wøod Saint-Pierre-Église Manche

Le groupe rock Cherbourgeois le plus brillant de la décennie revient enfin dans le Cotentin et pour la 1ère fois sur la scène de la Halle 901. The Hits c’est du rock au sens large, indéniablement pop, qui transpire l’élégance des mélodies des Arctic Monkeys, l’efficacité brute de Royal Blood et l’électricité épileptique des riffs de Jack White. Après la sortie remarquée de deux EP, passage du groupe à une formule trio et à une esthétique nettement plus moderne accompagnée d’une production racée, beaucoup plus audacieuse qu’auparavant, avec des influences presque urbaines dans les textures et dans la voix. (1ère partie Wøod)

Halle 901

Halle 901 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 23:00:00

Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie contact@musikensaire.fr

