Concert Staccato Gablé + The AA+ Regine Tonic + Bassbassgâterie Miramont-de-Guyenne, samedi 23 mars 2024.

L’association « Staccato » vous propose une soirée concert avec les groupes « Gablé », « The AA », « Regine Tonic » et « Bassbassgâterie ». Ambiance assurée, venez nombreux !!!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23

Salle La Basane Z.A. de la Brisse

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

