CONCERT « SOLIDARITE AVEC L’UKRAINE »

Vosges Concert de soutien aux réfugiés.

Le conservatoire et l’association Liouba Lorr’Ukraine s’unissent le temps d’un concert, chant et piano, pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

Nos élèves et professeurs donneront de leurs voix en soutien à l’Ukraine.

– Une collecte de fonds sera organisée à l’entrée à partir de 19h00

Venez nombreux . Collecte de don. https://crd.agglo-epinal.fr/conservatoire/saison-artistique Pixabay -Libre de Droit

