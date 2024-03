CONCERT « PUENTES » ET REPAS Salle hélicoop Le Saulcy, samedi 30 mars 2024.

CONCERT « PUENTES » ET REPAS Salle hélicoop Le Saulcy Vosges

Samedi

Venez passer un moment en rythme avec le concert de « Puentes » proposé par l’association hélicoop !

Une rencontre musicale entre la musique équatorienne et la vielle chanson française influencée par la valse et le musette, dans une interprétation libre et innovante.

Un repas sera également proposé.Tout public

15 EUR.

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

Salle hélicoop 7 rue des Tilleuls

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est spectacles@helicoop.fr

