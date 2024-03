Concert pour la St Patrick ! Session irlandaise à O p’ti Boneur à Botmeur. Botmeur, vendredi 22 mars 2024.

Vendredi 22 Mars // 20H

Concert pour la St Patrick ! Session irlandaise

O p’ti Boneur

Celtic Roots music & songs

Attendez-vous a groover ! Avec la charismatique Yuna Léon au violon, connue pour son fiddle rythmé et puissant, et le duo apprécié de la scène irlandaise notamment avec leur groupe Poppy Seeds: Tom Lemonier, guitariste au jeu riche et dynamique, spécialiste de l’accompagnement en open tuning et Camille Philippe, multi-instrumentiste de talent qui apporte avec son banjo et ses harmonies vocales une touche bluegrass. La chanteuse Katell Kloareg, parfait ce cocktail avec ses cordes vocales a la fois tendres et puissantes .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne animations.optiboneur@gmail.com

