Concert La Passion selon St Jean de JS Bach Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Concert La Passion selon St Jean de JS Bach Concarneau, 9 juillet 2022, Concarneau. Concert La Passion selon St Jean de JS Bach Rue des écoles Eglise Saint-Guénolé Concarneau

2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09 Rue des écoles Eglise Saint-Guénolé

Concarneau Finistère Pour son quarantième anniversaire le chœur du pays fouesnantais, l’Écho des Vagues, s’offre un beau cadeau

qu’il souhaite partager avec son public finistérien élargi à une bonne partie du territoire breton : la Passion

selon St Jean de Jean Sébastien Bach. Ce projet est un vrai défi car peu de chœurs amateurs osent se lancer

dans cette œuvre monumentale. Fort de son expérience, de celle de ses cinquante choristes dirigés par

Pierre Emmanuel Clair et accompagné par un orchestre baroque de huit musiciens, l’Écho des vagues s’est donné les moyens de relever ce défi. echodesvagues@gmail.com +33 6 25 73 83 92 http://www.echodesvagues.fr/ Pour son quarantième anniversaire le chœur du pays fouesnantais, l’Écho des Vagues, s’offre un beau cadeau

qu’il souhaite partager avec son public finistérien élargi à une bonne partie du territoire breton : la Passion

selon St Jean de Jean Sébastien Bach. Ce projet est un vrai défi car peu de chœurs amateurs osent se lancer

dans cette œuvre monumentale. Fort de son expérience, de celle de ses cinquante choristes dirigés par

Pierre Emmanuel Clair et accompagné par un orchestre baroque de huit musiciens, l’Écho des vagues s’est donné les moyens de relever ce défi. Rue des écoles Eglise Saint-Guénolé Concarneau

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Concarneau Adresse Rue des écoles Eglise Saint-Guénolé Ville Concarneau lieuville Rue des écoles Eglise Saint-Guénolé Concarneau Departement Finistère

Concarneau Concarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/

Concert La Passion selon St Jean de JS Bach Concarneau 2022-07-09 was last modified: by Concert La Passion selon St Jean de JS Bach Concarneau Concarneau 9 juillet 2022 concarneau finistère

Concarneau Finistère