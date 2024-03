Concert Jazz In Loc Niret Mokar et ses Boogie Messengers Plobannalec-Lesconil, lundi 5 août 2024.

Nirek Mokar est un jeune parisien de 22 ans. C’est en ayant la chance de pouvoir écouter et voir jouer tous les grands spécialistes du Boogie-Woogie au Paris Boogie Speakeasy où travaillait son père quand il était tout petit qu’il a eu le coup de foudre pour le piano Boogie- Woogie. Il y a seulement 12 ans et en suivant les conseils de ses ainés, il commence en autodidacte à apprendre sur le piano du Paris Boogie Speakeasy car il n’avait pas de piano chez lui !

Passionné par cette musique et aussi par le Blues, le Swing et le Rock’n’Roll, il s’y consacre dès qu’il peut. Faisant preuve d’une maturité étonnante et d’un swing exceptionnel, il devient vite le chouchou des amateurs de boogie de Paris.

Il joue régulièrement avec ses Boogie Messengers au Caveau de la Huchette. Il a aussi été invité dans de nombreux festivals tant en France qu’à l’étranger. Il collabore de temps en temps avec la chanteuse Emilie Hédou, invitée de Jazz in Loc 2023, ou encore avec le célèbre saxophoniste américain Sax Gordon.

Nirek MOKAR (piano et chant) sera accompagné de :

Guillaume NOUAUX (batterie)

Nicolas DUBOUCHET (contrebasse)

Stan NOUBARD PACHA (guitare)

Claude BRAUD (saxophone) .

Début : 2024-08-05 21:00:00

fin : 2024-08-05

Route de Kerlut

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne

