CONCERT FLOR Y LUZ & THE CRACKED COOKIES Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

CONCERT FLOR Y LUZ & THE CRACKED COOKIES Raon-l’Étape, 8 juillet 2022, Raon-l'Étape. CONCERT FLOR Y LUZ & THE CRACKED COOKIES

Quai de la Victoire Raon-l’Étape Vosges

2022-07-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-08 22:00:00 22:00:00 Raon-l’Étape

Vosges Raon-l’Étape Cet été, les animations sur le Quai sont de retour !

Pour ce premier vendredi, retrouvez un concert de jeunes talents « Flor y Luz » avec un programme de chanson française, folk, pop-rock, soul, …

Ensuite, The Cracked Cookies : trio local féminin, délicieusement fêlé, composé de Marie Ruby, Jitka Sterbakova et Marie Dubus, toutes trois chanteuses, musiciennes et comédiennes. En s’inspirant du mode d’écriture des trios féminins américains des années 40, elles revisitent le répertoire swing et rock’n’roll en ajoutant aux harmonies vocales un jeu de scène décalé et décoiffant. +33 3 29 41 66 67 http://www.raonletape.fr/ Raon-l’Étape

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu Raon-l'Étape Adresse Quai de la Victoire Raon-l'Étape Vosges Ville Raon-l'Étape lieuville Raon-l'Étape Departement Vosges

Raon-l'Étape Raon-l'Étape Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raon-letape/

CONCERT FLOR Y LUZ & THE CRACKED COOKIES Raon-l’Étape 2022-07-08 was last modified: by CONCERT FLOR Y LUZ & THE CRACKED COOKIES Raon-l’Étape Raon-l'Étape 8 juillet 2022 Quai de la Victoire Raon-l'Étape Vosges

Raon-l'Étape Vosges