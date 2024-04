CONCERT ECOLE DE MUSIQUE DE FROUARD Espace 89 Frouard, dimanche 7 avril 2024.

Les professeurs et élèves de l’école de musique de Frouard vous invitent à leur grand concert annuel au Théâtre Gérard Philipe de Frouard. De Cuba à Bruxelles, en passant par New York et Nantes, nous vous invitons à un véritable tour du monde des chansons rendant hommage aux villes qui ont inspiré grand nombre d’artistes de la scène rock, pop ou traditionnelle. Retrouvez sur scène plus de 100 musiciens de tous âges, issus des différentes disciplines et formations de l’école de musique, avec la participation des élèves de l’Orchestre à l’École.

Gratuit sur réservation

Bar assuré par l’association Rouelle & Radis avant le spectacle, pendant l’entracte et après le spectacle. (payant)

Jauge limitée réservation INDISPENSABLE au risque de se voir refuser l’accès en cas de spectacle complet

Réservations en ligne ( Lien dans l’onglet « Contact » )

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’école de musique par mail.Tout public

Début : 2024-04-07 15:15:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Espace 89 Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est tgp@frouard.fr

