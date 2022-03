Concert DUO KAIROS Conservatoire de Lille, 28 avril 2022, Lille.

Concert DUO KAIROS

Conservatoire de Lille, le jeudi 28 avril à 19:00

Poème musical et visuel, le chant des atomes consiste en une transposition dans le champ sonore par le Duo Kairos du tableau périodique des éléments, conçu par le chimiste russe Dmitri Mendeleiev en 1869…. Imaginée pour Le Système poétique des éléments (éditions invenit 2019), cette création musicale si singulière est rendue possible par la conversion des spectres électromagnétiques des éléments chimiques en fréquences audibles. La réalisation des images de synthèse se focalise sur l’intention artistique générale et la relation entre sons, compositions visuelles et éléments chimiques. Les séquences sonores conçues pour Le Système poétique des éléments constituent le matériau central du concert sur lequel les deux musiciens déploient un propos instrumental largement improvisé. Les traitements électroacoustiques participent de l’écriture organique en temps réel dont l’intention première est d’ouvrir aux secrètes correspondances qui relient matière, images et sons…. Un Chant des atomes esquissé selon un un déroulement en onze moments distincts, suggéré, saisi comme le possible écho des réalités inaudibles du monde et de la nature. Plus d’informations : [https://www.kairos-duo.com/concert-chant-des-atomes.html](https://www.kairos-duo.com/concert-chant-des-atomes.html)

Entrée gratuite sur réservation

Concert Duo Kairos

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille Vieux-Lille Nord



