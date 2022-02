Concert du Brass band des Hauts-de-France et de la Koninklijke Stadsfanfare Izegem, fanfare belge Conservatoire de Lille, 26 février 2022, Lille.

Conservatoire de Lille, le samedi 26 février à 19:30

Le Hauts-de-France Brass Band et la Koninklijke Stadsfanfare Izegem sont deux orchestres à vent de renommée, tous deux connus dans leur propre région et bien au-delà pour leurs représentations et leurs qualités musicales. Les deux ensembles ont décidé de travailler conjointement sur un projet mettant en valeur l’héritage d’Adolphe Sax, en réponse à un appel à projet des Régions Hauts-de-France et Flamande en Belgique. A travers leur collaboration au sein de ce projet, ils souhaitent tous deux se concentrer sur l’histoire de leur propre forme d’orchestre (la fanfare pour Izegem et le Brass Band pour le Hauts-de-France) mais également sur les liens historiques entre les deux régions et les inventions du belge Adolphe Sax. **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Samedi 26 février 2022 – 19h30** **Auditorium du Conservatoire de Lille** **Entrée gratuite, sur réservation.** **Contrôle du pass sanitaire pour les 12-15 ans, et contrôle du pass vaccinal pour les 16 ans et plus. Port du masque obligatoire.**

Conservatoire de Lille Place du concert Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T19:30:00 2022-02-26T21:30:00