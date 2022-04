Concert Don Billiez/ SQ4 Sannes Sannes Catégories d’évènement: Sannes

Vaucluse

Concert Don Billiez/ SQ4 Sannes, 20 mai 2022, Sannes. Concert Don Billiez/ SQ4 Chateau de Sannes- La boutique 1580 d37 Sannes

2022-05-20 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-20 23:30:00 23:30:00 Chateau de Sannes- La boutique 1580 d37

Sannes Vaucluse Sannes EUR Les vendredis musicaux du Chateau de Sannes, le 20 mai, nous accueillons Le quartet Don Billiez pour une ambiance Jazz and Soul… oenotourisme@chateaudesannes.fr +33 4 90 07 78 04 Chateau de Sannes- La boutique 1580 d37 Sannes

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Luberon Sud Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Sannes, Vaucluse Autres Lieu Sannes Adresse Chateau de Sannes- La boutique 1580 d37 Ville Sannes lieuville Chateau de Sannes- La boutique 1580 d37 Sannes Departement Vaucluse

Sannes Sannes Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sannes/

Concert Don Billiez/ SQ4 Sannes 2022-05-20 was last modified: by Concert Don Billiez/ SQ4 Sannes Sannes 20 mai 2022 Sannes Vaucluse

Sannes Vaucluse