Brest Finistère Le concert prévu initialement le samedi 27 novembre 2021 à La Carène est reporté au jeudi 24 novembre 2022 à la même heure.

TRUST, RECIDIV Tour – « Ce projet est une idée de fin de repas. Nous avons revisité nos 3 premiers albums… ! Vertigineux… »

Ces quelques mots de Bernie Bonvoisin résument bien l’aventure dans laquelle TRUST et son équipe se sont lancés pour concrétiser le projet RECIDIV. Tarifs :

-Abonné.e 26€ en prévente (+frais), 28€ sur place

-Plein tarif 30€ en prévente (+frais), 32€ sur place

Une coproduction La Carène et Régie Scène contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00

