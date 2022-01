Concert de Naâman Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Un Printemps attendu pour Naâman !

Le poids lourd du reggae français l’a annoncé, un nouvel album est à venir pour le printemps 2022. Si pour l’instant Naâman n’a révélé ni la date de sortie, ni le titre, ni la cover, il dévoile en revanche ses premières dates de tournée. Tarifs :

-Abonné.e 20€ en prévente (frais inclus)

-Plein tarif 26€ en prévente (frais inclus)

-Tarif réduit 23€ en prévente (frais inclus)

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

