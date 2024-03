CONCERT DE L’ORCHESTRE DES TRAVERSÉES BAROQUES Sarrebourg, vendredi 12 juillet 2024.

Vendredi

La mort vaincue sur le calvaire, oratorio chanté au Très Saint Sépulcre de la Casarea Capella du très auguste empereur Joseph 1er, le soir du vendredi Saint de l’année 1706. Mis en musique par le Signor Marc’Antonio Ziani, vice-maître de chapelle de S.M.C. Vienne, Autriche. Cet oratorio, un joyau du genre, représenté à la Hofkapelle de Vienne décrit la joute oratoire qui oppose le Démon, à l’origine du pêché originel et qui se réjouit de la mort du Christ, et la Mort elle-même, qui s’approprie à son tour l’origine de la mort du rédempteur qui se vantait, nous dit l’argument de l’oratorio, d’être « la vie même ». Une œuvre totalement méconnue et géniale.Tout public

3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 20:00:00

fin : 2024-07-12 22:00:00

Eglise Saint Martin rue de l’Eglise

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

