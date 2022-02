Concert de l’ensemble vocal “Les Dames de Chœur” La Sauvetat-du-Dropt, 10 septembre 2022, La Sauvetat-du-Dropt.

Concert de l’ensemble vocal “Les Dames de Chœur” La Sauvetat-du-Dropt

2022-09-10 – 2022-09-10

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Dirigées par Marie-Cécile Robin-Héraud, artiste lyrique de talent, reconnue pour son exigence vocale, les Dames de Chœurs ont pour objectif de charmer et séduire le public. Musique classique, chants traditionnels d’Europe, chants hébraïques ainsi que des formes de polyphonies vocales des plus inattendues… Concert accompagné par Rose Réglat, pianiste virtuose et professeure au Conservatoire de Bordeaux.

Concert organisée par les Amis de la Sauveté.

+33 6 46 34 70 57

©Paul-ROBIN

La Sauvetat-du-Dropt

