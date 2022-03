Concert de l’ensemble vocal du conservatoire Conservatoire de Lille, 1 avril 2022, Lille.

Conservatoire de Lille, le vendredi 1 avril à 20:00

L’Ensemble vocal propose un concert consacré à l’œuvre chorale et vocale des compositeurs du Groupe des 6, dont on fête en 2022 l’anniversaire (120 ans) de quelques membres : Honegger, Milhaud, Tailleferre . C’est l’occasion pour l’ensemble vocal de leur rendre hommage et d’explorer le riche répertoire choral et vocal de ce groupe, en présentant, outre des œuvres des compositeurs précités, des morceaux de Francis Poulenc et Georges Auric.

Entrée gratuite sur réservation

En hommage à certains compositeurs du groupe des six

Conservatoire de Lille Place du concert Lille Vieux-Lille Nord



