Concert de la musique militaire de l’Infanterie de Lille à Laon Laon, 20 mai 2022, Laon.

Concert de la musique militaire de l’Infanterie de Lille à Laon Laon

2022-05-20 – 2022-05-20

Laon Aisne

Un concert avec la musique militaire de l'Infanterie de Lille dans la cathédrale, autour de thèmes célébrant l'espoir et la paix. A noter que même si l'entrée est gratuite, une libre participation de chacun pourra être reversée au profit des blessés et des familles endeuillées de l'armée de terre.

Au programme : “Journey into freedom” d’Eric Ball, “The Green Hill” de Bert Appermont, “Pie jesu” de Andrew Lloyd Webber, “Osterfjorden” de Stijn Aergeerts, “Procession to the Minster” de Richard Wagner en première partie, et “Living power” de Tom Davoren, “Concerto Grosso” de Philip Sparke, “Hope” de Stijn Aergeerts, “October” de Eric Whitacre et “King of the seven heaven” de Philip Harper en seconde partie…

RV en la cathédrale de Laon à partir de 20h (ouverture des portes à partir de 19h15) !

Inscription demandée avant le 18/05 (réservation par téléphone ou mail)

dmd-laon@orange.fr +33 3 23 26 72 49

DMD 02

Laon

