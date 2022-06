Concert de la chorale « La Villanelle » Royaucourt-et-Chailvet, 3 juillet 2022, Royaucourt-et-Chailvet.

Concert de la chorale « La Villanelle »

2022-07-03 17:30:00 – 2022-07-03

5 Rendez-vous le dimanche 3 juillet à 17h30, dans l’église St-Julien (Royaucourt-et-Chailvet), la célèbre chorale du Laonnois propose, à l’occasion du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns (1921), un programme dédié à ce compositeur qui fut l’élève de Charles Gounod et le professeur de piano d’André Messager et de Gabriel Fauré.

Au programme :

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Charles Gounod (1818-1893)

André Messager (1853-1929)

Gabriel Fauré (1845-1924)

La Villanelle, créée en 1980, rassemble aujourd’hui une cinquantaine de choristes

amateurs, originaires de Laon et ses environs. Animés par le plaisir de chanter, ils

souhaitent partager la musique avec un large public et ainsi contribuer à l’animation

culturelle du Grand Laonnois.

Dirigée par Béatrice Gaucet depuis 2008, La Villanelle s’attache à proposer des œuvres

de grands compositeurs tels que Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt,

Mendelssohn, Fauré, Gounod, Duruflé, Saint Saëns ou encore Messager. James

Gowings accompagne la chorale au piano ou à l’orgue.

Béatrice Gaucet, cheffe de chœur, artiste lyrique, partage son temps entre la

direction, les concerts en tant que soliste (oratorios, récitals et enregistrements) et

l’enseignement du chant.

Ce concert bénéficie du soutien du Crédit Agricole Nord Est et ses bénéfices seront consacrés à la restauration de l’église.

Participation :

Adulte : 10 €

– 18 ans : 5 €

-12 ans : gratuit (tarif spécial de soutien à la restauration de l’église 20 €)

Billets en vente en ligne (http://www.amis-st-julien-royaucourt.org ) et sur place.

Le bénéfice de ce concert sera dédié à la restauration de l’église

Informations au 06 22 70 89 33 ou par mail contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

Association des amis de l’église de Saint-Julien de Royaucourt

Royaucourt-et-Chailvet

