Concert de jazz Kind of Quintet Vareilles Vareilles Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Vareilles

Concert de jazz Kind of Quintet, 25 mars 2023, Vareilles Vareilles. Concert de jazz Kind of Quintet Salle polyvalente de Vareilles Vareilles Saône-et-Loire

2023-03-25 – 2023-03-25 Vareilles

Saône-et-Loire Vareilles 5 5 EUR Kind of Quintet est un groupe de jazz installé à Lyon.

Il propose un répertoire étendu de standards allant de Miles Davis, Sidney Bechet, Duke Ellington à Horace Silver ou Jobim.

Cinq musiciens du genre « passionnés », revisitant les standards du jazz dans une formation originale : clarinette, saxophone ténor, piano, basse, batterie.

Une sorte de quintet aux mélodies boisées, qui vous transportera dans un univers musical, où swing, blues et bossa sont jubilatoires !

http://kindofquintet.wixsite.com

Le concert est organisé par l’association des Amis de l’église de Vareilles au profit de la restauration de l’église.

Il aura lieu Samedi 25 mars à 20 H à la salle polyvalente de Vareilles

Entrée adultes 12 € / enfants 5 € – Buvette à l’entracte daniel.debaumarchey@orange.fr Vareilles

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Vareilles Autres Lieu Vareilles Adresse Salle polyvalente de Vareilles Vareilles Saône-et-Loire Ville Vareilles Vareilles Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Vareilles

Vareilles Vareilles Vareilles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vareilles vareilles/

Concert de jazz Kind of Quintet 2023-03-25 was last modified: by Concert de jazz Kind of Quintet Vareilles 25 mars 2023 Salle polyvalente de Vareilles Vareilles Saône-et-Loire Saône-et-Loire Vareilles

Vareilles Vareilles Saône-et-Loire