Concert caritatif – Philippe ETCHEBEST / Chef and the gang Cherbourg-en-Cotentin, 28 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Concert caritatif – Philippe ETCHEBEST / Chef and the gang Avenue du Thivet Agora Cherbourg-en-Cotentin

2022-05-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-28 23:30:00 23:30:00 Avenue du Thivet Agora

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Damien FALAISE et son équipe de l’association VOS PROJETS SUR SCENE accueille sur la scène de l’AGORA à CHERBOURG EN COTENTIN le groupe “CHEF AND THE GANG”.

Eh oui ! Philippe ETCHEBEST n’est pas qu’un excellent chef cuisinier, il est aussi un batteur assidu ! D’ailleurs, son rêve de gosse, c’était de tourner avec son groupe de rock !

Le HANGAR l’accueille donc le 28 mai où il troquera ses couteaux pour des baguettes, et son piano de cuisson pour sa batterie !

Chef & The Gang propose un répertoire de reprises des standards du Rock des 70′ à nos jours.

50 ans de Rock en 2 heures de show par un groupe de passionnés où se retrouvent sur scène : Philippe Etchebest et ses amis rencontrés sur les tournages de Top Chef et de Cauchemar en cuisine, ou encore Alex Jaffray (Le Son d’Alex, Télématin ) et Nicolas Sauvey de Dätcha Mandala.

Concert au profit de POMPIERS SOLIDAIRES.

Une partie des bénéfices sera reversée auprès de cette association qui œuvre à travers le monde au sein de pays en difficultés et notamment l’UKRAINE.

president.vp2s@gmail.com +33 6 85 50 38 92

