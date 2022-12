Concert « Autour du compositeur Charles Mingus » Séméac, 13 janvier 2023, Séméac Séméac.

Concert « Autour du compositeur Charles Mingus »

25 rue Larrey SEMEAC au Conservatoire Henri Duparc – Auditorium Gabriel Fauré Séméac Hautes-Pyrénées SEMEAC 25 rue Larrey

2023-01-13 – 2023-01-13

SEMEAC 25 rue Larrey

Séméac

Hautes-Pyrénées

Séméac

Partager la musique de ce grand artiste tient particulièrement à coeur au département « Jazz et Musiques Actuelles ».

Lors de ce concert, les professeurs et les élèves interpréteront plusieurs oeuvres de Mingus, expliqueront pourquoi elle est à la fois ancrée dans la tradition du jazz et novatrice, et surtout partageront avec le public le goût du « swing » et de l’improvisation aventureuse propre à ce grand génie du XXème siècle.

Charles Mingus :

Musicien foisonnant, contrebassiste et compositeur passionné, improvisateur de génie, Charles Mingus (1922-1979) est l’une des figures majeures de la musique afro-américaine. Féru de musique classique européenne, de jazz, de musiques populaires espagnoles et mexicaines, Mingus a su créer une musique bouillonnante et créative.

L’oeuvre de ce musicien de jazz est celle d’un continuateur par les hommages répétés à ses aînés (Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Lester Young, Duke Ellington), mais ce fût également celle d’un esprit libre qui n’eut de cesse de battre en brèche les acquis du passé et de dénoncer les injustices de son époque.

> Plus d’infos sur le Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées :

C’est un service public d’éducation artistique qui se donne comme principe premier la pratique et l’étude des arts musicaux et chorégraphiques, par l’exploration sensible et pluridisciplinaire des contenus, de toutes esthétiques, des arts de la scène et du spectacle vivant.

Le Conservatoire Henri Duparc, c’est :

– 50 professeurs

– 715 heures de cours hebdomadaires

– 902 élèves dont 133 adultes DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 départements pédagogiques

– 46 salles de cours

– 1 salle de spectacles (210 places)

– une programmation culturelle et artistique riche avec près de 120 à 150 manifestations annuelles au Conservatoire et à l’extérieur (concerts, conférences…)

– des concerts scolaires accueillant des élèves des établissements scolaires de tout le Département des Hautes-Pyrénées

des stages d’orchestres ou de chœurs, des master-classes, des conférences, concerts, animations, formations

– des ensembles professionnels et des ensembles amateurs (Orchestre Symphonique, Harmonies, Big Band, Musique de chambre, Jeune Chœur et Chœur de Jeunes, Chœur de femmes « Intemporelles », Musiques de jazz, traditionnelles, anciennes, etc…).

+33 5 62 56 37 30

SEMEAC 25 rue Larrey Séméac

