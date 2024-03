Floralies village Saint-Sever-de-Rustan, dimanche 5 mai 2024.

Floralies village Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Vous y trouverez plus de 80 exposants horticulteurs, artisans, produits régionaux, vieux métiers et bien d’autres. Comme tous les ans, fleuristes et horticulteurs déploieront leurs bouquets de couleurs et les producteurs régionaux leurs jardins de saveurs.

Animations musicales et stands de dégustation.

Au centre du village et à l’abbaye, et dans la cour du cloître, toute la journée.

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2025-05-05 18:00:00

village SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie mairie.st.sever.rustan@orange.fr

