Sport, mode et montagne Station du Hautacam Artalens-Souin, dimanche 5 mai 2024.

Cette manifestation est en collaboration avec l’OCAS.

Le thème de cette journée est sport/mode & montagne

Marché artisanal en lien avec le sport et la mode toute la journée avec défilé de mode à 15h.

9h course de cani-trail (sur inscription, 5€) départ col de Tramassel. Puis initiation cani-rando / cani-cross toute le reste de la journée (prix 20€ adulte, 10€ enfant). Initiation au Gravel avec course enfant parcours bleu (gratuit) adulte parcours rouge 15€ parcours noir 25€

Cette manifestation se déroulera sur le parcours nordique à Tramassel

Défi trail montée verticale de la Moulata qui de déroulera sur la ligne de l’ancien téléski de la moulata (en matinée)

Course d’orientation pour enfants, organisée pour le Bureau montagne de Vallés de Gavarnie (je n’ai pas encore d’heure)

Toutes nos activités ludiques seront ouvertes cette journée, notre sncak et le restaurant le Tramassel

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Station du Hautacam ARTALENS-SOUIN

Artalens-Souin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@ocas-valleesdesgaves.fr

