Concert au Rotrou I Marc Loy Nogent-le-Rotrou, vendredi 29 mars 2024.

Concert au Rotrou I Marc Loy Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Concert I Marc Loy

On vient se détendre autour d’un verre pour écouter un répertoire de chansons aux accents blues ! On vous attend nombreux D

Concert I Marc Loy

On vient se détendre autour d’un verre pour écouter un répertoire de chansons aux accents blues ! On vous attend nombreux D .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 21:30:00

fin : 2024-03-29

24 Place du 11 Août

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire thierry.guerin@lerotrou.com

L’événement Concert au Rotrou I Marc Loy Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-03-01 par OT DU PERCHE