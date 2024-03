CONCERT AMÉLIE CASTEL ET LES BOUTONS PRESSION Cour de l’Hôtel de Ville Toul, samedi 30 mars 2024.

Samedi

Amélie Castel est musicienne accordéoniste et chanteuse. Elle présentera son répertoire de compositions et de reprises aux inspirations métissées musiques du monde, jazz et chansons françaises.

En deuxième partie, les Boutons pression ensemble d’accordéons de la MJC de Toul dirigé par Christelle Vigneron partageront leur musique généreuse et joyeuse !

Participation libreTout public

0 EUR.

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30 20:30:00

Cour de l’Hôtel de Ville 13, rue de Rigny

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

