Côte-d’Or Marmagne 18 EUR Concert avec :

Quatuor ARDEO : MENDELSSOHN op 44 n°1

et

Quatuor ARDEO et le clarinettiste Pascal MORAGUES :

BRAHMS : Quintette pour clarinette et cordes +33 3 80 92 53 81 https://www.patrimoineenmusiquemontbard.fr/ Marmagne

