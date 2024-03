Après-midi Pêche au coup et méthode Feeder Riel-les-Eaux, mercredi 15 mai 2024.

Sous les conseils bienveillants de Julien, découvrez, et initiez-vous à la pêche au coup et à la méthode feeder sur le bord du plan d’eau de Riel-les-Eaux. Inscriptions au plus tard la veille à 17h. Matériel et autorisation compris. Prévoir lunettes et casquettes. Dès 6 ans. Nombre de place limité. 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 14:00:00

fin : 2024-05-15 17:00:00

Plan d’eau de Riel

Riel-les-Eaux 21570 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@tourisme-chatillonnais.fr

