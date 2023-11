Tosca, Giacomo Puccini – Orchestre Dijon Bourgogne AUDITORIUM, 14 mai 2024, DIJON.

Tosca, Giacomo Puccini – Orchestre Dijon Bourgogne AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-05-14 à 20:00 (2024-05-14 au ). Tarif : 39.5 à 69.0 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction musicale Debora Waldman Mise en scène Dominique Pitoiset Créé en 1900 au Teatro Costanzi de Rome, le nouvel opéra de Puccini, Tosca, remporte un succès populaire mémorable. Dominique Pitoiset relit le célèbre mélodrame sous l’angle politique, en interrogeant l’omniprésence des régimes totalitaires. L’action se situe dans la Ville éternelle, en 1800, occupée par les troupes réactionnaires du pouvoir monarchique alors en place à Naples, au lendemain de la victoire de Bonaparte à Marengo. La cantatrice Floria Tosca, afin de sauver son amant compromis, le peintre Cavaradossi, ira jusqu’à assassiner le machiavélique chef de la police, le Baron Scarpia, avant de subir la vengeance posthume de ce dernier. Du drame historique de Victorien Sardou ne reste que cet infernal trio condamné à l’anéantissement. L’amour et la liberté résisteront-ils à la tyrannie et au sadisme lubrique ? Cruauté, cynisme et amour passionnel sont au programme de cet ouvrage hallucinant de puissance et de fluidité. La mise en scène de ce chef-d’œuvre mondialement apprécié, sans doute l’un des opéras les plus représentés de Puccini et du répertoire italien, questionne la place des artistes face à un pouvoir arbitraire, dans une société muselée par une violence politique soutenue par des autorités religieuses complices. Nouvelle production de l’Opéra de Dijon Décors et costumes réalisés par les ateliers de l’Opéra de Dijon Distribution : Musique Giacomo Puccini Livret de Giuseppe Giacosa & Luigi Illica, d’après la pièce de Victorien Sardou Orchestre Dijon Bourgogne, Chœur de l’Opéra de Dijon, Maîtrise de Dijon, Maîtrise des Hauts-de-Seine Scénographie Edoardo Sanchi Lumières Christophe Pitoiset Costumes Nadia Fabrizio Dramaturgie Emilio Sala Floria Tosca Monica Zanettin Mario Cavaradossi Jean-François Borras Le Baron Scarpia Dario Solari Cesare Angelotti Sulkhan Jaiani Spoletta Grégoire Mour Un Sacristain Marc Barrard Sciarrone Yuri Kissin Durée : 2h30 avec entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

