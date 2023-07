Comptines signées & émotions (Paris 18e) Hasard Ludique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Comptines signées & émotions (Paris 18e) Hasard Ludique Paris, 10 décembre 2023, Paris. Le dimanche 10 décembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Tout public. Jusqu’à 3 ans. payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)

+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl.

Dans une posture d’écoute et de bienveillance, la communication gestuelle permet d’accueillir et accompagner les émotions de son enfant. Grâce à de petits signes issus de la Langue des signes française, des comptines signées, des histoires à doigts, le tout-petit pourra reconnaître, nommer, exprimer ses émotions, avant même de pouvoir parler ! Ateliers Signes avec bébé – Comptines signées & émotions (Paris 18e) Dans une posture d’écoute et de bienveillance, la communication gestuelle permet d’accueillir et accompagner les émotions de son enfant. Grâce à de petits signes issus de la Langue des signes française, des comptines signées, des histoires à doigts, le tout-petit pourra reconnaître, nommer, exprimer ses émotions, avant même de pouvoir parler ! Les Ateliers Comptines gestuelles sont uniquement destinés aux familles ayant déjà participé à un Atelier Découverte et qui souhaitent enrichir leur vocabulaire en signes et leur répertoire de comptines, ballades gestuelles… 10 déc: 11h-12h Comptines signées & émotions 17 mars: 11h-12h Comptines signées & émotions Hasard Ludique 128 av. de Saint-Ouen 75018 Paris Contact : https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/

compagnie maya Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Hasard Ludique Adresse 128 av. de Saint-Ouen Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Hasard Ludique Paris

