Comment trouver et décrypter des photos de famille ? Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, jeudi 16 mai 2024.

Le jeudi 16 mai 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Conférence par Tony NEULAT, chercheur indépendant en histoire, en association avec La France généalogique – CEGF.

Quoi de plus émouvant que de retrouver le portrait d’un aïeul ? Et quoi de plus frustrant que de disposer de vieilles photos sans aucun nom ?

Dans cette conférence, Tony Neulat vous donne les clés pour retrouver des photos de famille anciennes, à la fois dans les fonds privés et dans les fonds publics, dans les armoires de cousins et sur la toile. Car contrairement aux idées reçues, la découverte de photos de famille n’est pas une question de chance mais de méthode. Il livre également ses astuces, au travers de cas concrets, pour identifier les visages tombés dans l’oubli.

Conférence suivie d’une séance de dédicace.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : +33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://archives.paris.fr/a/99/les-conferences-de-la-france-genealogique/

Archives de Paris, D19Z 1.