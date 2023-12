Exposition « Hors cadre : l’art singulier y met les formes ! » Collégiale Sainte-Croix Loudun Catégories d’Évènement: Loudun

Vienne Exposition « Hors cadre : l’art singulier y met les formes ! » Collégiale Sainte-Croix Loudun, 30 mars 2024, Loudun. Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-06-02 Cette exposition d’une vingtaine d’artistes singuliers vous entraîne à la découverte d’univers riches remplis de liberté mais dont le fil rouge est « un monde en volume »..

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

