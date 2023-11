Ciné-Club : Billy Elliott Collège des Bernardins Paris, 15 juin 2024, Paris.

Ciné-Club : Billy Elliott Samedi 15 juin 2024, 17h00 Collège des Bernardins

Synopsis

Réalisée par Stephen Daldry, une comédie dramatique britannique qui raconte l’histoire de Billy Elliott, jeune garçon de onze ans qui habite dans une petite ville minière du comté de Durham avec son père Jackie, son frère aîné Tony et sa grand-mère maternelle. Billy va encore à l’école et fait de la boxe après la classe. C’est son père qui le pousse à pratiquer la boxe, un art noble, croyant qu’il peut percer et que cela permettrait à la famille de se sortir de l’embarras financier dans lequel elle se trouve, d’autant plus qu’il est engagé avec son fils ainé dans une grève générale pour défendre les salaires des mineurs. Mais Billy n’aime pas beaucoup la boxe et s’intéresse au cours de danse qui partage le local avec son club et dont l’effectif n’est constitué que de filles.

Qu’est-ce que le ciné-club?

Après une projection sur écran cinéma, Sabine de La Moissonière revient sur le film, en dégage l’actualité des thèmes et échange avec le public pour leur apprendre l’art de contempler et de regarder. Tous les films sont en version originale sous titrés français.

Avant cette séance, profitez-en pour découvrir les artistes en pleine création dans l’ancienne sacristie. Leurs œuvres seront exposées lors de l’exposition « Fratelli Tutti » sur le thème de la fraternité et du sport du 26 juin au 27 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-15T17:00:00+02:00 – 2024-06-15T20:00:00+02:00

