Le chant du Salve Regina

Samedi 25 mai 2024, 10h30
Collège des Bernardins

La matinale des Bernardins avec Sr. Marie-Aimée Manchon

La liturgie : mieux la comprendre pour mieux la vivre !

Vous ne voulez pas vous prendre la tête, mais vous souhaitez mieux comprendre votre foi ? Essayez donc de le faire par la liturgie : Péguy disait que c'est de la « théologie détendue » ! Ces sept conférences du samedi matin lui donneront raison ! À savourer à la carte, en groupe, en couple ou en solo, chacun fera comme il voudra !

Ouvert à tous, chaque séance est indépendante des autres.

Collège des Bernardins
20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

