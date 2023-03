le quotidien sublimé par « Pouce » Collectif Pouce, 1 avril 2023, La Rochelle.

Broderie – Maïly Weiss

Invité « jeune pouce »

Maïly Weiss bientôt diplômé de broderie d’art et un jeune talent déjà passionné par son futur métier. Elle pratique la spécialité broderie au fil d’or et la couture avec minutie et patience. Elle adore s’aventurier entre les frontières de la matière et pousse la broderie vers un univers hybride (broderie -porcelaine

Mon amour pour la création me vient de ma grand-mère maternelle qui était couturière. Ces anecdotes d’autrefois m’ont fait rêver et m’ont donné envie de créer à mon tour. Mon inspiration est infinie, je la puise dans tout ce qui m’entoure. J’aimerai pouvoir transmettre cette passion pour la création comme ma grand-mère qui m’a transmis sa passion pour la couture. J’aimerai faire découvrir ce que la broderie m’a appris durant mes études et continuer de faire vivre ce savoir incroyable.

Maroquinerie – Kaboom

Lucie Joguet se cache derrière Kaboom maroquinerie, une marque bien connue et recherchée à La Rochelle. Lucie vous offre un choix de sacs à main, pochettes, besaces, portes monnaie, bijoux et accessoires en cuir, 100% fait main. Lucie répare aussi vos objets en cuir pour leur donner une seconde vie.

J’ai toujours aimé le cuir, cette matière solide et durable. Après une formation d’artisan créateur en maroquinerie, je me suis lancée de façon professionnelle dans la création d’objets en cuir. Cette matière offre un nombre infini de possibilités en termes d’usage et d’esthétique, j’aime de plus plus la travailler. Je partage aujourd’hui ce savoir-faire en proposant des stages, on peut facilement commencer à fabriquer des petits objets avec quelques outils de base.

Juste un chapeau

Juste un chapeau est une marque née du désir de créer la rencontre entre vous et votre chapeau. Johanne Salerne, créatrice passionnée, trouve l’inspiration dans de tout petit rien, elle transforme une couleur en forme, une émotion en matière.

Amoureuse de l’élégance, les modèles que l’atelier vous propose sont intemporels, car c’est dans simplicité que la beauté se révèle, traversant ainsi le temps, vous sublimant à la perfection. L’atelier vous confectionne avec une passion débordante et un brin de malice des nouveaux modèles pour votre plus grand plaisir, toutefois si vous avez une demande spécifique nous sommes à votre disposition afin de réaliser votre modèle sur mesure.

Porcelaine – Dora Stanczel

Atelier DS ceramic est spécialisé dans la fabrication des objets utilitaires et artistiques en porcelaine. Dora donne des cours pour des professionnel comme des amateurs, elle expose et créer des atelier arts thérapie pour les plus fragiles. Elle utilise des techniques de modelage, d’estampage et de coulage.

Au-delà de la maîtrise technique du coulage, ce qui m’intéresse est l’imperfection inattendue qui survient lors de processus de création. J’aime en faire un point central de mes pièces. Pour moi, l’intelligence de la main réside dans la collaboration avec la matière et non dans sa maîtrise. A cet égard, je ne cesse de réinventer mon processus de travail.

Démonstrations et ateliers métiers d’art

Samedi 1 avril

13h démonstration de broderie – Maïly Weiss

14h démonstration chapeaux – Juste un chapeau

15h30 demonstration ikebana – Atelier Tsubaki

16h30 demonstration maroquinerie – Kaboom

17h démonstration coulage – Dora Stanczel

Dimanche 2 avril

13h atelier de broderie – Maïly Weiss

14h démonstration chapeaux – Juste un chapeau

15h atelier de modelage -Dora Stanczel

15h30 atelier ikebana – Atelier Tsubaki

16h30 atelier de maroquinerie – Kaboom

17h démonstration coulage – Dora Stanczel

Atelier Tsubaki– Ikebana

Ikebana, Art traditionnel japonais basé sur la composition florale. Véritable voie des fleurs ou art de les faire vivre. L’atelier Tsubaki donne des cours d’ikebana et participe à des expositions.

Passionnée des fleurs depuis mon enfance sous l’influence des parents Makiéshi, peintres en laque d’art traditionnel japonais. Ikebana consiste à la création poétique d’objets floraux, apportant maîtrise de soi, concentration et imagination. Pour les JEMA ca me fera plaisir de faire découvrir un pan de notre culture traditionnelle en France!

Samedi 1 avril et Dimanche 2 avril

15h30 demonstration ikebana – Atelier Tsubaki

Atelier Tsubaki