COALITION : 15 ans d’art et d’écologie La Gaîté Lyrique Paris, mercredi 24 avril 2024.

Pour célébrer ses 15 ans, COAL, association de référence pour l’art et l’écologie, s’associe à la Gaîté Lyrique pour présenter une grande exposition pluridisciplinaire mettant en lumière près de 50 artistes représentant la richesse et la variété des approches de la scène artistique de l’écologie.

Cette exposition monumentale et enrichie d’une vaste programmation investie l’espace emblématique de la Gaîté Lyrique sous le commissariat de Lauranne Germond, co-fondatrice et directrice de COAL, et de Sara Dufour, curatrice et directrice des programme de l’association. Elle réunit les œuvres et interventions d’une cinquantaine d’artistes français, européens ou internationaux, artistes de renom ou émergents, artistes femmes et hommes à parité, dont Angelika Markul, Shaun Gladwell, Hypercomf, Lucy+Jorge Orta, Art Orienté Objet, Fabiana Ex-Souza, Louis Guillaume, Shivay La Multiple, Paul Duncombe, Alex Cecchetti, Flatform, Anaïs Tondeur, Elsa Guillaume, Suzanne Husky, Martine Feipel et Jean Bechameil, Marie Velardi, Clément Richem, Martin Le Chevallier, Thierry Boutonnier, Beya Gilles Gacha, Erik Samakh, Laurent Tixador, Olivier Darné, Éléonore Saintagnan, Marina Gioti, Michael Wang, Momoko Seto, Sara Favriau, Stéfane Perraud et Aram Kebabdjian, Hehe et bien d’autres…

Ensemble, ils retracent la communauté d’imaginaires qui s’est constituée au fil des 15 éditions du Prix COAL, initiative phare de COAL pour la promotion, l’accompagnement et la diffusion des artistes qui, à travers le monde, témoignent, imaginent et expérimentent la révolution écologique. Il y a 15 ans, il n’allait pas de soi de rapprocher l’art et l’écologie, ni de faire collaborer les acteurs de la conservation de la nature avec les acteurs culturels et les artistes. 15 ans plus tard, ce rapprochement s’impose, exacerbé par l’accélération des problématiques environnementales qui favorise les réflexions de fond, les restructurations et l’invention de nouvelles manières d’habiter la Terre. Cette exposition dresse le panorama d’une génération d’artistes engagés à travers des projets qui ont marqué l’histoire de l’art environnemental, et qui sont autant de pratiques et de manières d’aborder le vivant par l’art et le sensible, depuis le témoignage jusqu’à l’activisme en passant par la constitution de communautés et les pratiques de résilience.

Témoignant d’une grande variété d’approches artistiques – sculpture, peinture, photographie, installation, performance, documents – mais aussi et surtout projets participatifs, protocoles, rituels, pratiques somatiques, recherche-création, création in situ, expériences partagées… Œuvres, performances et activations racontent le récit d’un autre rapport à la nature, aux matériaux, à toutes les composantes du vivant, et invite à entrevoir les perspectives d’un monde d’après, à travers une expérience empreinte de découverte et d’éveil.

COAL

Association de référence art & écologie célébrant ses 15 ans en 2024, COAL mobilise dans un esprit pluridisciplinaire les artistes et

les acteurs culturels sur les enjeux sociétaux et environnementaux, en collaboration avec une vaste typologie d’acteurs publics et privés, et soutient le rôle incontournable de la création et de la culture dans les prises de conscience et les mises en œuvre de solutions concrètes. Instruments phares de son ambition avec plus de 100 artistes internationaux distingués à ce jour, le Prix COAL Art et Environnement et le Prix COAL sont des initiatives majeures pour

l’identification, la promotion, l’accompagnement et la diffusion des artistes qui, à travers le monde, témoignent, imaginent et expérimentent la révolution écologique. COAL est également à l’origine de près d’une centaine d’expositions d’art contemporain, d’événements culturels et de programmes de territoires autour de la transition

écologique pour d’importantes structures culturelles et institutions en France et dans le monde, et participe à la connaissance et à la diffusion de la thématique via des dispositifs de coopération européenne, l’organisation de nombreuses conférences et ateliers, des publications, et un média ressource.

