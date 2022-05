Clume Ours maçon Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Clume Ours maçon, 18 novembre 2022, Tence. Clume

Ours maçon, le vendredi 18 novembre à 21:30

Trois voix à danser sur chants d’amour et de révolte. Voix de rien, de tout, de femmes et d’artisanes. Souffles de terre, de chair, de fer. Se cherchent, se tournent, s’engagent, avec vos pieds, et puis nos mains. Clume est un groupe du Nord Velay qui réécrit et compose des chants en occitan et en français en s’inspirant du mouvement des mots et des danses trads.

10 euros espèces

Polyphonies trad Ours maçon Tence, 2048 route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T21:30:00 2022-11-18T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Ours maçon Adresse Tence, 2048 route de Crouzilhac Ville Tence lieuville Ours maçon Tence Departement Haute-Loire

Ours maçon Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

Clume Ours maçon 2022-11-18 was last modified: by Clume Ours maçon Ours maçon 18 novembre 2022 Ours maçon Tence Tence

Tence Haute-Loire