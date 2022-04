Cinéma : week-end Maurice Pialat Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Chartres Eure-et-Loir 13 Place de la Porte Saint-Michel Eure-et-Loir 7.5 EUR 7.5 En présence du célèbre monteur Yann Dedet (Pialat, Truffaut, Stevenin, Garrel, Kahn, …) et du photographe et documentariste William Karel Samedi 14 mai :

16h00 : VAN GOGH (2h38, 1991, avec Jacques Dutronc)

19h30 : Buffet

20h30 : POLICE (1h53, 1985, avec Gérard Depardieu, Sophie Marceau).

Analyses et commentaires sur l’œuvre de Pialat par Yann Dedet à l’issue de chaque projection Dimanche 15 mai :

14h00 : LOULOU (1h50, 1980, avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Guy Marchand). Analyse par Yann Dedet

