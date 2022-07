CINÉMA PLEIN AIR LES BRONZES FONT DU SKI La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains

Vosges La Vôge-les-Bains Le film : Après le Club méditerranée, la joyeuse troupe d’amis (plus connu sous le nom Des Bronzés) se retrouvent aux sports d’hiver. Ils vivront encore d’autres problèmes sentimentaux, et mésaventures. L’équipe ira même se perdre en montagne.

Merci d’apporter vos sièges et couverture.

Restauration Rapide à partir de 19h sur la place de la mairie .

En partenariat avec le CRAVLOR. +33 6 11 05 95 43 Pixabay

La Vôge-les-Bains

