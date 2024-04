CINÉCO: KUNG FU PANDA 4 Florac Trois Rivières, dimanche 28 avril 2024.

CINÉCO: KUNG FU PANDA 4 Florac Trois Rivières Lozère

KUNG FU PANDA 4

USA 2024, 1h33

De Mike Mitchell (V), Stephanie Stine

Animation Acc.dès 6 ans

VF

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes…

8 ans après le troisième film, Mike Mitchell explique « C’est vrai que cela semble être une éternité mais nous voulions faire le film parfait avec une histoire parfaite. Nous avions besoin de faire évoluer Po afin qu’il devienne ce que vous verrez dans Kung Fu Panda 4. L’autre défi était d’élever le degré d’action avec des combats à couper le souffle. Sans compter que nous nous devions aussi de monter d’un cran l’humour. »

Comme toujours avec ce genre de film, personne n’en sait rien donc nous n’en dirons pas plus. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 16:00:00

fin : 2024-04-28

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

