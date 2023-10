Séance spéciale de cinéma anglais : Brazil Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 25 septembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Séance spéciale de cinéma anglais : Brazil Dimanche 25 septembre 2022, 14h00 Ciné d’Issy

Sam Lowry, fonctionnaire modèle d’une mégapole étrange, à la fois d’hier, beaucoup d’aujourd’hui et tout à fait de demain, a des problèmes avec sa maman et avec l’Etat, tout puissant. Pour couronner le tout, des songes bizarres l’entraînent chaque nuit sur les ailes d’Icare, à la recherche d’une jeune femme blonde, évanescente, inaccessible. Chaque fois qu’il est sur le point de l’atteindre, leurs trajectoires se séparent et le songe s’interrompt cruellement.

Pourtant une nuit, la belle Jill Layton entre dans sa vie… Par le biais d’une erreur dans la machinerie fantastique qui préside à l’organisation de la vie quotidienne des citoyens de cette ville étrange, l’Ordinateur suprême a désigné le brave Buttle à la place de l’escroc Tuttle, activement recherché. Après le décès fâcheux du pauvre Buttle, Saw Lowry, jusque là employé rampant, est promu au Service des Recherches, très brigué… pour dédommager la veuve du défunt. La belle Jill habite au dessus de l’infortunée famille… En fait de recherches, Sam va passer son temps à retrouver la femme de ses rêves.

Sa maman, elle, a des soucis beaucoup plus terre-à-terre. Elle surveille fébrilement les résultats des multiples interventions de chirurgie plastique réalisées par une sorte de Grand-Maître d’une secte étrange dans cet univers incroyable. Et son cher garçon suit attentivement les évolutions du visage et du corps de sa mère, ainsi que celles, nettement plus catastrophiques, de sa tante, soumise aux mêmes supplices vécus avec délice, comme une règle de vie impérative là-bas : rester jeune.

Tout cela dans un univers de tuyaux, de pompes géantes, une sorte de ville-poumon gigantesque d’où Sam sortira amplement vainqueur de toutes les embûches pour retrouver sa belle. Mais à quel prix…

TARIF SPECIAL – CINEMA BRITANNIQUE

1 film : 5,90€

2 films : 8,60€

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

