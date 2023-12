Rencontre – dédicace : Colette Nys-Mazure : Sans crier gare Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 17 mai 2024, Issy-les-Moulineaux.

Rencontre – dédicace : Colette Nys-Mazure : Sans crier gare Vendredi 17 mai 2024, 19h30 Espace Andrée Chedid Gratuit sur inscription.

Colette Nys-Mazure, poète, nouvelliste, romancière et essayiste belge lira et présentera Sans crier gare, paru en janvier 2024 aux éditions invenit : un recueil de poèmes déclinant les multiples aspects de l’expérience ferroviaire, inspiré à l’écrivaine par ses déplacements en TER entre la Belgique et les Hauts-de-France. Elle chante les voyages en train, sa passion pour les gares, le spectacle permanent des paysages et des visages.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

