Fin : 2024-05-13T15:00:00+02:00 – 2024-05-13T17:00:00+02:00 Cet atelier est ouvert à tous à partir de 18 ans. Animé par Étienne Orsini, poète et chargé de programmation à l’Espace Andrée Chedid, il s’appuie suivant les séances, soit sur les expositions présentées à l’Espace Andrée Chedid durant la saison, soit sur des enregistrements sonores. De quoi permettre à chacun d’affiner son style et de partager ses impressions dans un cadre de confiance. Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Métro: Mairie d'Issy, ligne 12

