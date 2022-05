Ciné-débat : Avant, j’étais vieux… Cambo-les-Bains, 19 mai 2022, Cambo-les-Bains.

Ciné-débat : Avant, j’étais vieux… Cinéma l’Aiglon 1 Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains

2022-05-19 17:30:00 – 2022-05-19 Cinéma l’Aiglon 1 Rue Docteur J. Chatard

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Depuis 2017, le spectacle musical « Avant, j’étais vieux… » sillonne la France pour le plus grand bonheur des spectateurs venus le voir en salle. Afin d’accompagner au mieux les futurs et jeunes retraités dans leur nouvelle vie, la CARSAT Aquitaine et les MSA d’aquitaine proposent – en partenariat avec les ASEPT – un concept innovant de « ciné-débat ». Après une journée bien remplie, rendez-vous dans votre cinéma pour ce moment de détente et d’échange convivial. Après la projection du spectacle musical sur grand écran, vous pourrez débattre librement des questions liées au vieillissement avec Jean-Jacques Amyot, conférencier et psychosociologue spécialisé.

17h : Accueil / ouverture des portes

17h30 : Début de la projection

19h : Débat / échange avec Jean-Jacques Amyot

Réservation : www.avantjetaisvieux.fr

Ciné-débat : Avant, j’étais vieux…

Cinéma l’Aiglon 1 Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains

