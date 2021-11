Ciné concert “le piano magique” Morlaix, 12 janvier 2022, Morlaix.

Ciné concert “le piano magique” TY COZ BAR 10 Venelle au Beurre Morlaix

2022-01-12 20:00:00 – 2022-01-12 TY COZ BAR 10 Venelle au Beurre

Morlaix Finistère

LE PIANO MAGIQUE est un programme de 3 courts métrages mis en musique par JOHN TRAP et DELGADO JONES.

Crée à l’origine sur bande son 100% Beethoven et Chopin, John Trap et Delgado Jones revisitent ces 3 petits films, à leur manière… rock, electro, sons étranges, tambours et cymbales.

Le court-métrage principal, Le Piano Magique, raconte l’histoire d’Anna, qui dé – couvre un piano brisé. Celui-ci se transforme, comme par enchantement, en un engin volant. Accompagné de son cousin, elle grimpe sur le piano magique qui les emmène en voyage aux quatre coins de l’Europe.

Accompagné de deux autres courts métrages ayant pour sujet la musique : Les démons de Ludwig et Pl.ink !

+33 2 98 88 07 65

TY COZ BAR 10 Venelle au Beurre Morlaix

