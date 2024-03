Chorus Line #4 – Mozart, Requiem / Lionel Sow Maison de la Radio et de la Musique Paris, mardi 9 avril 2024.

Le mardi 09 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez assister au concert de musique chorale autour du Requiem de Mozart avec le Chœur de Radio France !

« Il y a chez Mozart des thèmes qu’on n’aimerait pas rencontrer au coin d’un bois » affirmait Reynaldo Hahn. On y songe en écoutant le Requiem, dont les gouffres et les sentiers escarpés inquièteraient si l’on n’y sentait en retour « le cœur brûlant, l’esprit droit, la pensée claire, le regard serein » décrits par George Sand. Précédée de l’Ave Verum, la messe des morts de Mozart est confiée à Lionel Sow, à la tête du Chœur de Radio France et d’une formation réduite (vents et contrebasse), pour une approche renouvelée du monument.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Ave Verum Corpus

Requiem (transcriptions Félix Roth pour ensemble à vents et contrebasse)

(commandes de Radio France – créations mondiales)

LES SIÈCLES ensemble de solistes sur instruments d’époque

CHŒUR DE RADIO FRANCE

JIYOUNG KIM soprano

ELODIE SALMON alto

PASCAL BOURGEOIS ténor

CHAE WOOK LIM basse

LIONEL SOW direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-chorale/chorus-line-4/mozart-requiem-lionel-sow contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228873029105

Radio France / Christophe Abramowitz