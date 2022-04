Chorégies : La Gioconda / Ponchielli Orange Orange Catégories d’évènement: Orange

Chorégies : La Gioconda / Ponchielli Orange, 6 août 2022, Orange.

2022-08-06 21:30:00

Orange Vaucluse Orange EUR 51 291 Opéra en 4 actes.

Musique d’Amilcare Ponchielli (1834-1886).

Livret d’Arrigo Boito d’après Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo Création : Teatro alla Scala de Milan, 8 avril 1876.

+33 4 90 34 24 24 http://www.choregies.fr/

