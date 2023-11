Cirque : « Nos matins intérieurs » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 29 mars 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Le Collectif Petit Travers et le Quatuor Debussy s’associent pour créer un spectacle total qui alliera jonglerie, musique et texte.

Quels sont les secrets de la joie qui jaillissent des rêves et du réel ?

Est-ce enfoui ? Que peut nous offrir le présent ?

Quels chemins partent de nous pour rencontrer les autres et le monde ?

Par quels miracles la beauté se taille une place de choix dans l’avancée de nos vies ?

Jongler pour vivre ? Vivre pour jongler ?

Associer un répertoire musical autour des oeuvres de deux compositeurs séparés par plus de trois siècles : les fantaisies baroques de Purcell et le romantisme répétitif de Marc Mellits.

Se raconter pour inventer sa place au sein du monde. Sous la plume de l’écrivain Jean-Charles Massera, se dessine petit à petit une mosaïque d’instants où se dévoile l’intime, les éclats de pensée individuels qui conditionnent nos existences.

Des balles blanches, des notes de musique, des mots, 10 jongleurs, 4 musiciens…la VIE !

Un spectacle co-accueilli par Le Trident et La Brèche – Pôle national cirque de Normandie dans le cadre du festival SPRING.

Du 13 mars au 21 avril 2024 – Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie.

Durée : 1h15.

Public : Tout public dès 7 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-03-29 20:30:00 fin : 2024-03-29 . .

Cherbourg-Octeville Rue de la Chasse Verte

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Collectif Petit Travers and Quatuor Debussy join forces to create a total show combining juggling, music and text.

What are the secrets of joy that spring from dreams and reality?

Is it buried? What can the present offer us?

What paths do we take to meet others and the world?

What miracles allow beauty to take pride of place in our lives?

Juggling to live? Live to juggle?

Combine a musical repertoire based on the works of two composers separated by more than three centuries: the baroque fantasies of Purcell and the repetitive romanticism of Marc Mellits.

Telling one’s story to invent one’s place in the world. Under the pen of writer Jean-Charles Massera, a mosaic of moments gradually takes shape, revealing the intimate, individual flashes of thought that condition our lives.

White balls, musical notes, words, 10 jugglers, 4 musicians… LIFE!

A show co-hosted by Le Trident and La Brèche? Pôle national cirque de Normandie as part of the SPRING festival.

From March 13 to April 21, 2024 ? International festival of new circus forms in Normandy.

Running time: 1h15.

Audience: 7 years and up.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

El Collectif Petit Travers y el Quatuor Debussy han unido sus fuerzas para crear un espectáculo total que combina malabares, música y texto.

¿Cuáles son los secretos de la alegría que brotan de los sueños y la realidad?

¿Está enterrada? ¿Qué puede ofrecernos el presente?

¿Qué caminos tomamos para encontrarnos con los demás y con el mundo?

¿Con qué milagros se hace un hueco la belleza en el progreso de nuestras vidas?

¿Hacer malabares para vivir? ¿Vivir para hacer malabares?

Combinar un repertorio musical basado en las obras de dos compositores separados por más de tres siglos: las fantasías barrocas de Purcell y el romanticismo repetitivo de Marc Mellits.

Contar su historia para inventar su lugar en el mundo. Bajo la pluma del escritor Jean-Charles Massera, un mosaico de momentos va tomando forma, revelando los destellos íntimos e individuales del pensamiento que dan forma a nuestras vidas.

Bolas blancas, notas musicales, palabras, 10 malabaristas, 4 músicos… ¡la vida!

Un espectáculo coorganizado por Le Trident y La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie en el marco del festival SPRING.

Del 13 de marzo al 21 de abril de 2024 ? Festival internacional de nuevas formas de circo en Normandía.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

Público: A partir de 7 años.

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Das Collectif Petit Travers und das Quatuor Debussy haben sich zusammengetan, um ein totales Spektakel zu schaffen, das Jonglieren, Musik und Text miteinander verbindet.

Was sind die Geheimnisse der Freude, die aus den Träumen und der Realität entspringen?

Ist es vergraben? Was kann uns die Gegenwart bieten?

Welche Wege gehen von uns aus, um den anderen und der Welt zu begegnen?

Durch welche Wunder verschafft sich die Schönheit einen Platz in unserem Leben?

Jonglieren, um zu leben? Leben, um zu jonglieren?

Ein musikalisches Repertoire rund um die Werke zweier Komponisten, die mehr als drei Jahrhunderte voneinander getrennt sind, zusammenstellen: die Barockfantasien von Purcell und die repetitive Romantik von Marc Mellits.

Sich selbst erzählen, um seinen Platz in der Welt zu erfinden. Unter der Feder des Schriftstellers Jean-Charles Massera entsteht nach und nach ein Mosaik aus Momenten, in denen das Intime enthüllt wird, die individuellen Gedankensplitter, die unsere Existenz bestimmen.

Weiße Bälle, Musiknoten, Worte, 10 Jongleure, 4 Musiker… das LEBEN!

Eine Aufführung in Zusammenarbeit mit Le Trident und La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie im Rahmen des Festivals SPRING.

Vom 13. März bis 21. April 2024 ? Internationales Festival für neue Zirkusformen in der Normandie.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Publikum: Alle Zuschauer ab 7 Jahren.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und des Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-11-09 par Attitude Manche