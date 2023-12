La tête dans les étoiles : atelier Chemin de la Roche Solutré-Pouilly, 5 janvier 2024, Solutré-Pouilly.

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 11:00:00

fin : 2024-01-05 12:30:00

.

Observées et illustrées depuis la nuit des temps, les constellations et les étoiles sont à la source de bons nombres de légendes et d‘interprétation. Venez découvrir et apprendre à vous guider dans notre ciel étoilé : animations, créations, manipulations… Au programme : contes et légendes de nos héros célestes, présentation du ciel étoilé, dessins de constellations, réalisation d’un cherche étoiles.

Sur réservation uniquement. A partir de 7 ans.

Durée environ 1 h 30

Accompagnant adulte obligatoire : Oui

Mention obligatoire

L’activité peut être annulée ou reportée si la jauge minimale n’est pas atteinte.

EUR.

Chemin de la Roche Maison du Grand Site

Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-06 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)