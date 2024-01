Pâques au château Château-parc de Meung sur Loire Meung-sur-loire, samedi 30 mars 2024.

Pâques au château Venez célébrer Pâques en famille au château de Meung ! 30 mars – 1 avril Château-parc de Meung sur Loire Voir http://www.chateau-de-meung.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-01T10:00:00+02:00 – 2024-04-01T18:00:00+02:00

Retrouvez le spectacle de la ferme pédagogique dans la cour : les enfants peuvent entrer dans l’enclos, traire la chèvre… et même donner le biberon aux agneaux !

Rendez-vous à 11h, 12h30, 15h00 et 16h30 pour le spectacle (Samedi et dimanche uniquement).

Participez à la chasse à l’œuf qui permettra aux enfants de 5 à 12 ans de repartir avec leur butin ! En bonus, qui trouvera l’Œuf du dragon ? Des cadeaux en bonus ! (Chasse aux œufs en continu du samedi au lundi).

Château-parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, Meung-sur-loire Meung-sur-loire
02 38 44 36 47
http://www.chateau-de-meung.com
info@chateau-de-meung.com

© Château de Meung-sur-Loire